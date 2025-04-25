Москвичей предупредили о гололедице Синоптик Леус: в конце апреля в Москву вернутся заморозки и гололедица

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В конце апреля в Москве ожидается холодная погода с заморозками, заявил RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, 28 апреля в таких условиях даже возможен гололед.

Если смотреть на прогноз, то гололедица не исключена в ночь на понедельник, — сказал он.

Леус подчеркнул, что предстоящие выходные в столице будут холодными. Он добавил, что ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, а днем — +7...+9 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что почти летняя погода в Москве скоро закончится и на смену солнечным дням придет похолодание. Он отметил, что местами возможны заморозки и ночные снегопады.

Между тем автоэксперт Роман Солдатов считает, что автомобилистам рискованно ездить в снежную погоду на летних шинах, поскольку вероятность заноса чрезмерно высока. Он посоветовал россиянам, которые уже успели поменять резину, временно пересесть на общественный транспорт. При этом тем, кто оставил зимние шины, эксперт также посоветовал исключить поездки в период погодных изменений. Он также призвал водителей быть внимательнее за рулем, чтобы исключить происшествия.