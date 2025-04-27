Подмосковье накрыла метель Жители Подмосковья делятся кадрами метели в соцсетях

Фото: NEWS.ru

Московская область, Пущино

Жители Московской области делятся в социальных сетях кадрами метели, которая накрыла регион в воскресенье, 27 апреля. На видео, опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва», запечатлены крупные хлопья снега, накрывающие дороги, автомобили и крыши домов.

В ГУ МЧС по Московской области предупреждали, что на протяжении суток местами ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Тем временем стало известно, что ночные заморозки зафиксировали почти на всей территории Московского региона. По словам специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в частности, на столичной метеостанции на ВДНХ минимальная температура составила минус 0,3 градуса. При этом в центре Москвы показатели не опускались ниже нуля градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что финал апреля будет не по сезону прохладным. Самой холодной, по его словам, ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет от 0 до минус 3 градусов, в Подмосковье — до минус 5. Гидрометцентр Москвы предполагает, что теплеть будет уже 2 мая. Несмотря на пасмурную погоду, в пятницу днем в столице ожидается плюс 17–22 градуса, а в субботу — 18–23 градуса тепла.