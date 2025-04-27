Измены, бойкот Крыма, работа на Украине: как живет актер Никита Панфилов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Панфилов

На ТВ выходит новое шоу, ведущим которого станет российский актер Никита Панфилов. Что известно о программе, какие фильмы с Панфиловым выходят в 2025 году, что он говорил об изменах и отказе ехать в Крым?

Что за новое шоу появилось с Никитой Панфиловым

11 мая на НТВ состоится премьера нового шоу «Гладиаторы». Оно выйдет на экраны вскоре после финала «Маски». Ведущими нового шоу стали актер Никита Панфилов и чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин.

В «Гладиаторах» участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость и в конце вступить в схватку с профессиональными атлетами. В каждом выпуске будут участвовать двое мужчин и две женщины, каждый из них сойдется в дуэли с гладиатором. Задачей будет пройти все испытания и заработать максимальное количество баллов.

Телеканал сообщил, что уже сформированы мужская и женская команды. В них вошли самые разные люди: от бывшего десантника-спецназовца — до солиста группы «Кватро» Александра Елкина, и от бизнесвумен — до соучредителя спортклуба.

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Как сложилась личная жизнь Никиты Панфилова

Никита Панфилов рассказывал, что неоднократно сталкивался с изменами любимых женщин и почти утратил веру в любовь. Впервые он женился в студенческие годы на актрисе Вере Бабенко. Однако после он узнал об измене супруги.

Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru Вера Бабенко

«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне», — рассказывал он в программе «Судьба человека».

В 2010 году артист сыграл свадьбу с Ладой Поярковой, администратором передачи «Армейский магазин». Она родила ему сына Добрыню. Когда наследнику исполнилось два года, Панфилов случайно от него узнал, что, когда он уезжает в Киев на съемки, к маме приходит другой мужчина. Бывшие супруги до сих пор слышать не хотят друг о друге, а Никита Панфилов крайне редко имеет возможность видеться с сыном.

Через пять лет Панфилов случайно познакомился со стоматологом Ксенией Соколовой: она поставила лайк его фотографии в соцсети. В 2018 году у них родилась дочь Аврора, и, по словам актера, сейчас у него «та семья, о которой долго мечтал».

Почему Панфилов устроил бойкот Крыму, что говорил об СВО

Никита Панфилов до 2020 года много снимался на Украине, работал в главных ролях в фильмах «Личное дело» (2014) и «Восемь» (2016), а также в роли Макса Максимова в сериале «Пес». Чтобы не утратить возможность работать на Украине, актер избегал любых политических комментариев и поездок в российский Крым.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — заявил Панфилов.

Съемки «Пса» продолжались до 2021 года, затем проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

В дальнейшем Панфилов не высказывал свое мнение о спецоперации, объясняя это тем, что «никогда не говорит о политике».

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: о политике и о моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — отвечал актер на вопросы в телепередачах.

Какие фильмы с Никитой Панфиловым выйдут в 2025 году

В 2025 году на экраны выйдут три сериала с участием Панфилова в главных ролях.

Во втором сезоне «Акушера» на пути Глеба Каверина встанет его бывшая возлюбленная, которую играет Ирина Таранник.

В сериале «Лепила», который снимает тот же режиссер Денис Карро, Панфилов играет главного героя Сергея Рашидова, успешного врача из Душанбе. В результате цепи криминальных случайностей он вынужден бежать из Таджикистана и становится простым московским дворником Джурой.

Фото: Пресс-служба НТВ Кадр из сериала «Лепила»

Кроме того, в 2025 году выходит четвертый сезон сериала «Лихач», где Панфилов играет следователя Сергея Сотникова, которому приходится столкнуться со множеством оригинальных расследований.

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