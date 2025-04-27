«Петух из курятника»: Киркорова снова «отменяют», что за скандал?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров ответил на критику со стороны Виктории Цыгановой. После этого ряд артистов и других деятелей негативно отреагировали на его слова. Действительно ли Киркорова снова «отменяют», что за скандал возник вокруг его персоны?

Что Цыганова сказала о Киркорове

В марте Цыганова обвинила Киркорова в заключении «дьявольского контракта». Она указала, что певец в ноябре 2024 года сотрудничал с компанией «Конти-рус», которая «ранее являлась филиалом украинского кондитерского производственного объединения».

«В 2023 году суд национализировал фабрики корпорации, и теперь ими владеет Россия. Киркорову за рекламу заплатили 6 666 666 рублей. Ни на что не намекаю. Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты „Конти“. Кто бы сомневался — за деньги да», — написала Цыганова в своем Telegram-канале.

По мнению артистки, «нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы». Она добавила, что Киркоров «не боится ни Бога, ни дьявола», а его песни «пусты и бездушны».

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Кроме того, после смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова Виктория высказалась о звании певца.

«О покойниках говорят либо правду, либо ничего. Так принято. Но это не отменяет того факта, что люди получают звания по какой-то договоренности. У нас просто нет закона в шоу-бизнесе, который называется „совесть“. <...> Все как по Гоголю. Покойники получают награды непонятно за что. Живые мертвецы тоже получают звания непонятно за что», — приводит ее слова Пятый канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Как на это отреагировал Киркоров

В ответ на заявления Цыгановой Киркоров указал, что сейчас «модно наезжать» на него. По мнению певца, люди делают это, чтобы их «заметили и вспомнили».

«Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. Тут же все написали, потому что написали про Киркорова. А так бы хрен бы кто про нее вспомнил. Не буду называть имена, вы сами все прекрасно знаете, о ком я говорю», — сказал Киркоров.

Что за скандал начался после

Цыганова не оставила без внимания ответ Киркорова. В своем Telegram-канале она выразила мнение, что «сбитыми летчиками» певец считает не только Викторию, но и всю ее аудиторию: военных, волонтеров, активистов.

«Пока одни устраивают пляски на костях на голубом экране, другие делами занимаются — помогают фронту чем могут, ездят за ленточку. <...> Меня пусть называют как хотят. Но за людей досадно. Не для того они с оружием в руках каждый день рискуют жизнью, чтобы напомаженные народные артисты в тылу жеманно рассказывали, что их не существует и их мнение ничего не значит», — заявила Цыганова.

Сторону Цыгановой заняла актриса Яна Поплавская. По ее словам, «один петух из курятника шоу-бизнеса забрался на верхнюю жердочку и, бряцая „победными“ „Ролексами“, сверху стал гадить на людей».

«Певица Вика Цыганова постоянно ездит на фронт к бойцам, с открытой душой, не с пустыми руками. <...> Посмотрите фото и видео. Вы увидите бойцов. В том числе и бойца Вику Цыганову. Вы видите там „сбитого летчика“? Вот и я не вижу», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также высказался в пользу Цыгановой. Он заявил, что Киркоров «попытался оправдаться» после слов певицы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Но правда такова: никто не ловит хайп на тебе, у Вики Цыгановой в плане СМИ все хорошо — уважаемый артист, которого уважают многие, особенно солдаты, офицеры и генералы на фронте. На фронте среди военных звучат именно ее песни, которые поднимают дух и ведут в бой! Киркорову же пока не удалось найти такую песню, которая могла бы стать боевым гимном. Не такой ты великий, чтобы на тебе делать имя Цыгановой», — отметил Бородин.

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