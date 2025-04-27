Умер народный артист Фидан Гафаров: причины смерти, лучшие песни, где играл

Фото: legion-media.com

Фидан Гафаров в фильме «Всадник на золотом коне»

Народный артист РСФСР, Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров скончался в воскресенье, 27 апреля. Что известно о причинах смерти актера, где он играл, какие песни запомнились поклонникам?

Когда умер Фидан Гафаров, что с ним случилось

Полпредство Башкортостана при президенте РФ сообщило о смерти народного артиста республики, ему было 77 лет.

«27 апреля 2025 года из жизни ушел народный артист Республики Башкортостан Фидан Гафаров. Его уход — невосполнимая утрата для нашей культуры и всего народа. За годы службы в БАДТ Фидан Гафаров сыграл множество ролей, вошедших в сокровищницу театрального искусства Башкортостана. Он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен, а песни из спектаклей в его исполнении стали своеобразной визитной карточкой театра и продолжают жить среди зрителей», — сообщили в полпредстве.

О причинах смерти артиста не сообщается. Церемония прощания с Фиданом Гафаровым пройдет 29 апреля в Башкирском театре драмы.

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Биография, где играл Фидан Гафаров, роли в театре и кино, эстрада

Фидан Гафаров родился 12 октября 1947 года в башкирской деревне. Окончил Уфимское училище искусств и начал работать в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури.

В 1972 году Гафаров получил звание заслуженного артиста Башкирской АССР, после — народного артиста республики (1980), РСФСР (1984) и Республики Татарстан (1994). В 1991 году он открыл Театр музыкальной комедии Фидана Гафарова.

За свою карьеру Гафаров сыграл в большом количестве спектаклей, поставленных башкирскими режиссерами.

Кроме того, Гафаров сыграл в двух фильмах: в 1980 году снялся в главной роли богатыря Алтындуги в фильме «Всадник на золотом коне», а в 1985 снялся в роли матроса Солтана в фильме-спектакле «Красный паша».

Фото: legion-media.com Фидан Гафаров в фильме «Всадник на золотом коне»

В 2023 году Фидан Гафаров озвучил одну из ролей в мультфильме «Северные амуры», снятом на студии «Башкортостан». Сюжет рассказывает об отряде русских башкир, которые сначала прошли Русско-шведскую войну, а после воевали против Наполеона.

Славу Гафарову принесла эстрадная деятельность: он запомнился как исполнитель многочисленных башкирских и русских песен и романсов. Среди его самых популярных песен: «Уфа юкэлэре» («Уфимские липы»), «Кышкы романс» («Зимний романс»), «Сина килдем, иркэм» («Я здесь, дорогая») и другие. До преклонных лет он активно гастролировал с концертами вместе с сыном Азаматом.

Как вспоминают Фидана Гафарова

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким и поклонникам Гафарова.

«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек — народный артист России, Башкортостана и Татарстана», — написал он в своем Telegram-канале.

К соболезнованиям присоединился мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Культурный код народа — это то самое, когда, услышав первые ноты родной знакомой мелодии, душа начинает петь „Уфа юкэлэре“. Его песни, его голос, наполненные истинной любовью к родному краю, его творчество — навсегда с нами», — написал Мавлиев.

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