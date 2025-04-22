Умер Зураб Церетели. Что он говорил о России, СВО, искусстве, критиках?

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Зураб Церетели

Скульптор-монументалист Зураб Церетели скончался в Москве 22 апреля. Где его похоронят, что он говорил о России, спецоперации на Украине, как о нем отзывались современники?

Где хотел быть похоронен Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели любил Россию и Грузию, не разделяя их. Помощник монументалиста Серги Шагулашвили ответил ТАСС на вопрос о том, где хотел бы быть похоронен Церетели.

«Церетели не различал Грузию и Россию. Для него они были равноценны. Где мы его похороним, пока неизвестно», — сказал Шагулашвили.

Внук скульптора сообщил NEWS.ru, что прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве.

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«Похороны — в Дидубийском пантеоне в Грузии», — рассказал Василий Церетели.

Как современники отзываются о Зурабе Церетели

Работы монументалиста вызывали немало как положительных оценок, так и критики. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Церетели в любом случае был выдающимся человеком.

«В любом случае мы потеряли яркого, очень интересного, талантливого, самобытного художника, который создал свой стиль. Знаете, он может кому-то не нравиться, кому-то нравиться, но его нельзя назвать проходным или проходящим, серым, никаким. Он, безусловно, не такой. Поэтому мы его запомним именно уникальным, интересным человеком», — сказал Милонов, признав, что не очень хотел видеть работы Церетели в Петербурге.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Зураб Церетели

Депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru назвала Церетели «эпохой в российском искусстве».

Близкий друг скульптора народный художник РФ Салават Щербаков заявил NEWS.ru, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки, «говорил, что надо менять походку, не ходить скучной походкой».

«С ним эпоха не только ушла, с ним она пришла, потому что происходили творческие изменения. Он — дыхание для многих художников, которые и не мечтали в свое время, [но] были привлечены к работе, к жизни в академии», — отметил Щербаков.

Что говорил Зураб Церетели о России и исторической памяти

Церетели в интервью СМИ подчеркивал, что историю России хочет видеть единой и не желает вымарывать из нее те или иные страницы из политических соображений. По этой причине он негативно относился к сносу памятников Сталину или Дзержинскому.

«Все это войны памяти, которые мы ведем сами с собой. Каждая эпоха оставляет после себя свой крик души. Кто мы такие, чтобы уничтожать все это?» — подчеркивал Церетели.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Зураб Церетели

По словам скульптора, памятники в России ломает «не народ, а толпа». Причина, по его словам, в том, что их слишком много, поэтому они и вызывают негатив. Между тем за рубежом даже изначально не принятые обществом монументы — такие как статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и Эйфелева башня — сохраняют, и они находят новые смыслы.

«Время все расставит по своим местам. Быстро судить — значит наверняка ошибаться. Не надо проклинать свое прошлое! Тогда и нас с вами тоже не станут ругать потомки», — призывал Церетели.

Что говорил Зураб Церетели об СВО и Украине

Скульптор-монументалист, который нередко встречался с руководством России, подчеркнуто воздерживался от политических комментариев. Так, в 2014 году он не стал подписывать письмо российских деятелей культуры в поддержку воссоединения с Крымом.

«Зураб Церетели никогда не вмешивается в политику», — подчеркнул Серги Шагулашвили.

Церетели подчеркивал, что «то, что происходит между политиками, — это их дело», а он — художник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зураб Церетели

«У меня много друзей по всему миру, смотрю на всех добрыми глазами. Мне дают возможность создавать, и это главное. Культура — то пространство, которое позволяет быть художнику свободным, иногда проводить свою дипломатию через искусство», — отмечал скульптор.

Также Зураб Церетели воздержался от поддержки и критики специальной военной операции на Украине.

Между тем подчеркнутая аккуратность не помогла Церетели против санкций: в сентябре 2017 года наряду с другими российскими художниками, актерами, писателями его внесли в черный список Минкультуры Украины, составленный под руководством СБУ и СНБО. В июне 2023 года Церетели внесли в санкционные списки Киева за то, что он якобы «распространяет нарративы в соответствии с кремлевской пропагандой в поддержку действий России».

Что говорит Зураб Церетели об искусстве и критике, какая была его любимая скульптура

По словам скульптора, в художники он пошел по стопам дяди в то время, когда эта профессия считалась «несерьезным делом». Определиться с призванием ему помогла поддержка матери.

Фото: Илья Питалев/РИА новости Зураб Церетели

Церетели говорил, что для него важно создавать «искусство для искусства».

«Лучший памятник художнику — его искусство. Чем оно дольше живет, радует, чем дольше к нему интерес, тем лучше, удачнее этот памятник! Вот мы все когда-нибудь уходим, а искусство наше остается жить дальше. Так что, мне кажется, главный памятник каждый из нас, художников, еще при жизни создает себе сам», — говорил скульптор в интервью газете «Культура».

Проекты Церетели часто критиковали, однако он признавал только конструктивную критику.

«Критика есть всегда, ее не избежал ни один художник. Критика бывает полезная — от близких, коллег-профессионалов, к ней прислушиваешься. А есть непрофессиональный разговор, зависть, незнание — на это не стоит реагировать вообще», — объяснял скульптор.

Самые любимые работы Зураба Церетели находятся в России и Грузии.

«Произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. Для меня работа по созданию комплекса на Поклонной горе всегда будет в моем сердце как особый жизненный этап. И комплекс „Летопись Грузии“, который почти завершил в Тбилиси, тоже прошел как тема через всю жизнь. Но выделить любимую сложно — в каждое произведение я вкладываю душу, иначе не работаю», — подчеркивал монументалист.

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