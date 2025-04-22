Составлен список стран, которые воевали против Советского Союза в ВОВ

Фото: dpa//Global Look Press

В годы Великой Отечественной войны многие европейские государства воевали против СССР. Сегодня ЕС пытается перекроить историю и выступает против Дня Победы. Каков список стран, которые воевали против Советского Союза в ВОВ, что об этом говорят в Европе и России?

Список стран, которые воевали против Советского Союза в ВОВ

Помимо нацистской Германии, в список стран, которые воевали против Советского Союза в Великую Отечественную войну, входят Румыния, Италия, Финляндия, Венгрия, Словакия, Хорватия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Франция, Дания, Норвегия, а также Япония.

Румыния выступала против СССР в Молдавии, на Украине, в Крыму, на Кубани, участвовала в оккупации Одессы, наступлении на Сталинград. В ходе боев с Красной армией страна потеряла 350 тысяч солдат и еще 170 тысяч в боях с немцами и венграми после перехода на сторону антигитлеровской коалиции в 1944 году.

10 июля 1941 года режим Бенито Муссолини сформировал итальянский экспедиционный корпус для войны против СССР, в который вошли одна кавалерийская и две пехотные дивизии с корпусной артиллерией и двумя авиагруппами. Корпус воевал на Днепре, в районе Днепродзержинска, участвовал в наступлении с целью захвата Донбасса.

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Финляндия вступила в войну в конце июня 1941 года, вернув себе почти все территории после «зимней войны». Финны сражались против СССР под Ленинградом, в Карелии, на Кольском полуострове. Хельсинки вышел из войны в сентябре 1944 года, подписав соглашение о перемирии.

Фото: Scherl/Global Look Press Бенито Муссолини и Адольф Гитлер

Венгрия выступала в качестве одного из самых верных союзников нацистской Германии. Вступив в войну 27 июня 1941 года, страна продолжала сражаться на стороне немцев до 12 апреля 1945-го.

Словакия оказалась в числе стран, одной из первой объявивших войну Советскому Союзу. Словацкие войска сражались с Красной армией на Украине, Кавказе и в Крыму. В войне против СССР погибли около 3,5 тысячи словаков.

Силы и средства гитлеровской Германии в различных объемах представляли и другие перечисленные государства, но были и страны, выступившие нейтральными помощниками. Так, Швеция в 1941–1945 годы формально сохраняла нейтралитет, однако фактически помогала Гитлеру силами своей тяжелой промышленности — даже в 1944-м в Германию направлялось около 80% шведского экспорта: сталь и шарикоподшипники. Согласно общедоступным статистическим данным, шведское сырье использовалось для изготовления до трети всех немецких вооружений. Также Швейцария, являясь нейтральным государством, согласно Гаагской конвенции, имела право торговать с воюющими странами — в числе прочих товаров она поставляла и оружие, а экспорт в Германию в 1939–1944 годы превысил поставки в союзные страны.

Что современная Европа говорит о России, СССР и Дне Победы

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС примет всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. Она выступила с предостережением в отношении государств-кандидатов в Евросоюз.

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press Кая Каллас

«Мы четко дали им это понять», — подчеркнула дипломат.

Также сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных западных чиновников в Киев на 9 Мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЕС «показать единство и решимость перед лицом самой масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Как писало Politico, Киев хочет продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров в этом контексте заявил, что Европа хочет возродить идеологию нацизма.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена. Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа вернулась к своим ценностям», — прокомментировал Лавров слова Каллас.

Он отметил, что лидерство в возрождении нацизма принадлежит «руководителям брюссельской бюрократии».

Каких стран не будет на параде Победы в Москве

На этом фоне в Москве 9 мая не будет лидеров Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии, Эстонии, Венгрии, Германии.

Также не приедут и другие недружественные государства, которые входят в соответствующий список: Австралия, Аргентина, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Украина, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Часть этих стран отмечала, что не собирается принимать участие в параде по случаю Дня Победы в Москве. В ответ на это в Кремле пояснили, что РФ не планировала приглашать на парад недружественные государства.

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