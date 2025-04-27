Умер народный артист России Фидан Гафаров

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Народный артист РФ Фидан Гафаров умер на 78-м году, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Отмечается, что о месте прощания и дате похорон будет сообщено позднее.

Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек — народный артист России, Башкортостана и Татарстана. Светлая память, — написал он.

В свою очередь, полномочное представительство Республики Башкортостан при президенте РФ на своем сайте сообщило, что за годы службы в театре Гафаров сыграл множество ролей. Он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен. Несмотря на преклонный возраст, Гафаров появлялся на сцене БАДТ и активно гастролировал с концертами вместе с сыном Азаматом.

Ранее в Польше умер актер, сценарист и режиссер Славомир Крыньский, ему было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Отмечается, что он скончался в родном городе Лодзи. В некрологе его назвали мастером комедии.

До этого стало известно, что российская актриса Светлана Харлап умерла в возрасте 84 лет. В пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра напомнили, что она запомнилась благодаря озвучке Степашки, Каркуши и Хрюши из детской передачи «Спокойной ночи, малыши».