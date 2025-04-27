Умер актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Крыньский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Польше умер актер, сценарист и режиссер Славомир Крыньский, ему было 73 года, сообщает Super Express. Причины смерти не раскрываются.

Отмечается, что он скончался в родном городе Лодзи. В некрологе его назвали мастером комедии.

Крыньский родился 23 марта 1952 года. Он является автором таких известных фильмов, как «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Это не то, что ты думаешь, лапочка» и «Подозрительные влюбленные». Кроме того, сам он сыграл в картинах «Кингсайз» и «Людоед». Также Крыньский являлся членом Польской киноакадемии.

Ранее стало известно, что российская актриса Светлана Харлап умерла в возрасте 84 лет. В пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра напомнили, что она запомнилась благодаря озвучке Степашки, Каркуши и Хрюши из детской передачи «Спокойной ночи, малыши».

До этого сообщалось, что в возрасте 84 лет ушел из жизни режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов России Николай Кепко. Как рассказали в организации, кинодеятель умер 23 апреля, причина смерти не раскрывалась.

Кроме того, в апреле умер бывший директор «Квартета И» Сергей Перевозкин. Участник квартета Камиль Ларин рассказал, что ему в начале этого года исполнилось 59 лет. При этом причина смерти не уточняется.