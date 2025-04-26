Умерла подарившая голос Степашке, Хрюше и Каркуше актриса Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая персонажей «Спокойной ночи, малыши»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Светлана Харлап

Российская актриса Светлана Харлап умерла в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра. Она запомнилась благодаря озвучке Степашки, Каркуши и Хрюши из детской передачи «Спокойной ночи, малыши».

Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память! — говорится в сообщении.

Как рассказали в театре, Харлап приняли в труппу в 1964 году, сразу после того, как она окончила Драматическую студию при Центральном детском театре. Артистка также обучалась на театроведческом факультете ГИТИСа.

Харлап исполнила более 60 ролей в театре за 55 лет работы. Артистка принимала участие в известном спектакле «Рамаяна», который показывали на сцене Центрального детского театра более 20 лет. Харлап до выхода на пенсию играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

В театре отметили, что актриса на протяжении долгих лет принимала участие в озвучке мультфильмов и детских передач, Харлап работала в том числе над компьютерными играми. Коллеги подчеркнули, что артистка была человеком большого жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет ушел из жизни режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов России Николай Кепко. Как рассказали в организации, кинодеятель умер 23 апреля, причина смерти не раскрывалась.