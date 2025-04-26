Умер режиссер «Путешествия по Москве» Николай Кепко

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Режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов России Николай Кепко скончался в возрасте 84 лет, говорится в сообщении организации. Кинодеятель умер 23 апреля, причина смерти не уточнялась.

Мы прощаемся с нашим товарищем и приносим свои соболезнования родственникам и близким Николая Алексеевича, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Союзе кинематографистов, Кепко родился в 1939 году. В 1996-м он окончил ВГИК, стал работать на киностудии ЦСДВ, а затем — в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения. Режиссер работал за рубежом: он был командирован и снимал кино на Кубе, в Индии, Сингапуре, Малайзии, Японии. Кинодеятель поработал и в Европе — в Чехословакии, Великобритании и Франции.

Кепко за свою карьеру снял десятки фильмов и получил известность благодаря работам над такими картинами, как «Путешествие по Москве» с Михаилом Кожиным, «Такая железная земля» и «Мир в этот день» с Виктором Лисаковичем. Кепко также работал с режиссером Марленом Хуциевом над документальным фильмом «Алый парус Парижа», посвященном памяти бойцов-освободителей Франции из разных эпох.

Ранее сообщалось, что скончалась режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя Центрального детского театра по творческим вопросам Елена Долгина. Коллеги запомнили ее как способного режиссера и обладателя педагогического таланта.