Ушел из жизни бывший директор «Квартета И» Перевозкин

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Бывший директор «Квартета И» Сергей Перевозкин ушел из жизни, написал в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) его коллега, участник квартета Камиль Ларин. В начале этого года, 1 января, Перевозкину исполнилось 59 лет. При этом причина его смерти не уточняется.

Умер наш однокурсник, коллега, приятель, директор, наш «мальчик, мальчик», как мы его называли, Сергей Перевозкин! Вечный мальчик, хотя он был старше нас всех! 1 января ему исполнилось 59 лет! — рассказал Ларин.

Актер добавил, что Перевозкин был очень энергичным и мог «буквально летать по стенам» без какой-либо страховки. По словам Ларина, он мог запрыгнуть на высоченный стол, стоя к нему спиной.

Не каждый спортсмен так смог бы! — отметил Ларин.

Перевозкин окончил ГИТИС. Он успел поработать режиссером театра «Русский дом» и художественным руководителем театра «Русский терем». Артист также снялся в многочисленных фильмах и сериалах, в том числе в «Форс-мажоре», «Глухаре», «Я — телохранитель», «Висяках» и «Марше Турецкого».

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