Ситуация в Курской области ночью 29 апреля: наступление в Сумской области

Фото: Социальные сети

ВС Украины

После освобождения Курской области ВС РФ продолжают мероприятия по созданию санитарной зоны в Сумской области. Что об этом известно сегодня ночью, 29 апреля 2025 года, что сейчас происходит в приграничье?

Ситуация в Курской и Сумской областях ночью 29 апреля

Российские военные продолжают наступление в Сумской области, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, российские силы активно действуют в регионе.

«Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — подчеркнул Алаудинов.

Солдатам ВСУ приказывали не щадить мирное население в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник со ссылкой на украинских военнопленных. По его словам, которые приводит ТАСС, это еще один показатель жестокой политики украинского правительства.

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«[Украинские военные] непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что более 800 мирных жителей эвакуировали под обстрелами с освобожденных территорий Курской области. Многие из них дали показания о преступлениях украинских военных, добавил Мирошник.

До миллиона мин, установленных Вооруженными силами Украины, остаются на территории Курской области, что серьезно затрудняет возвращение мирного населения, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, украинские бойцы при бегстве использовали различные типы мин, включая те, что срабатывают на металл и движение.

«По данным наших военных, до миллиона мин находятся на территории Курской области. Это сделано специально для того, чтобы усложнить возвращение мирного населения, создать нам проблемы. Причем мины использованы разного типа, в том числе реагирующие на металл, движение и так далее, что усложняет проведение работ», — пояснил Кнутов.

Какая обстановка была в регионе накануне

На Сумском направлении подразделения Северной группировки войск продолжают «перемалывать» резервы ВСУ, переброшенные украинским командованием на границу с Суджанским районом Курской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Успехи „северян“ на данном участке фронта начали признавать и украинские националисты, которые шокированы массовыми потерями ВСУ и возможным освобождением „Бесстрашными“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) города Сумы», — пишут авторы.

В приграничных лесополосах южнее хутора Олешня российские войска уничтожают сводные группы десантно-штурмовых бригад ВСУ, усиленных подразделениями территориальной обороны, — украинская сторона несет потери в живой силе и вынуждена отступать вглубь Сумской области, отметил источник.

«Освобождение села Горналь позволило „Бесстрашным“ взять под огневой контроль маршруты переброски личного состава ВСУ с Сумского на Краснояружское направление: сегодня на данном участке фронта вскрыта и уничтожена нашими операторами БПЛА штурмовая группа противника», — сообщил канал.

В окрестностях села Беловоды подразделения 21-й механизированной бригады ВСУ фактически утратили боеспособность, на замену украинское командование было вынуждено ввести в бой группы 110-й механизированной бригады, переброшенные из Запорожья, подчеркнули авторы.

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