Спецназ Ким Чен Ына раскрошил ВСУ под Курском: корейцы будут воевать за РФ?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет готова при необходимости оказать военную помощь Северной Корее. Заявление прозвучало после того, как Генштаб российской армии подтвердил участие солдат из КНДР в боевых действиях в Курской области. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, этим взаимная поддержка войск двух стран не ограничится. Зачем на самом деле армию Северной Кореи привлекли к боям в приграничье и чем РФ отблагодарит Пхеньян — в материале NEWS.ru.

Что сказали в РФ о помощи КНДР

На брифинге 28 апреля Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Россия оказывать Северной Корее помощь, подобную поддержке солдат этой страны в курском приграничье. «Конечно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, положения о взаимной военной помощи закреплены в договоре между Москвой и Пхеньяном. Участие военнослужащих КНДР в боях за Курскую область показало эффективность этого соглашения, подчеркнул пресс-секретарь.

Незадолго до этого Кремль опубликовал обращение Владимира Путина к северокорейским военнослужащим и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В нем глава РФ поблагодарил солдат союзного государства в освобождении российской территории от подразделений Вооруженных сил Украины. Песков отметил, что личных контактов Путина и Кима пока не запланировано.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

Чем КНДР помогла России в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. Он также подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях в приграничном регионе. По словам Герасимова, в ходе отражения украинского вторжения бойцы из КНДР «показали высокий профессионализм».

Министерство иностранных дел РФ также заявило о существенном вкладе Северной Кореи в освобождение Курщины. «Бойцы Корейской народной армии <…> плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов», — заявили в ведомстве.

Позже лидер КНДР назвал отправку военнослужащих в Россию «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства» между двумя государствами. Он пообещал увековечить память погибших в боях солдат и оказать поддержку их семьям.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru заявил, что народ Северной Кореи может гордиться своими соотечественниками, проливавшими кровь за освобождение российского региона. «КНДР, выполняя условия всеобъемлющего договора о взаимопомощи, пришли на помощь России, первые дни проведя на полигонах для боевого слаживания с нашими подразделениями, а затем активно участвовали во всех боевых операциях», — отметил политик.

Что известно о военном партнерстве России и КНДР

Россия и КНДР в июне 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Осенью страны ратифицировали этот документ, а в декабре он официально вступил в силу. Согласно ст. 4 соглашения, его стороны обязуются немедленно оказать военную помощь друг другу всеми возможными средствами, если одна из них окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств. МИД РФ подчеркивал: договор предусматривает «исключительно оборонительную позицию».

В ноябре 2024 года министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что Пхеньян оказывает Москве помощь в конфликте с Украиной. Однако дипломат не уточняла, о чем именно идет речь. Госдеп США оценивал численность контингента Северной Кореи в Курской области в 10 тысяч человек. Ни РФ, ни КНДР эти сведения не подтверждали.

Фото: РИА Новости Боевая подготовка военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавших в освобождении территории Курской области

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что северокорейцы пришли на помощь ВС РФ в самое трудное время — когда группировка ВСУ в Курской области состояла из отборных подразделений численностью до 60 тысяч человек. «Думаю, это не были простые пехотинцы. В армии КНДР есть и спецназ в достаточно большом количестве, и разведка. Они воевали с нашими бойцами в самое непростое время, когда ВСУ в Курской области были еще сильны», — заметил он.

Как Россия и КНДР будут помогать друг другу

Участие военнослужащих из Северной Кореи в боях за Курскую область помогло России избежать переброски подразделений с участков СВО, на которую рассчитывал киевский режим, сказал в беседе с NEWS.ru Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. При этом бойцы из КНДР и сами получили боевой опыт, что для них очень важно, добавил аналитик.

«В рамках договора взаимопомощи очень важно, что мы выработали боевое взаимодействие в реальных боевых действиях на любом направлении — либо корейские товарищи помогают нам, либо мы помогаем им», — подчеркнул он.

По словам Перенджиева, в случае необходимости РФ сможет оказать союзникам и военно-техническую, и кадровую помощь. Вариантов того, как именно она будет осуществляться, немало.

«Возможна методическая помощь по ведению боевых действий со стороны нашего Генштаба. Наши военные инструкторы могут обучить корейских военнослужащих отражать удары БПЛА, осуществлять штурмовые, наступательные и оборонительные действия. РФ может выслать свой спецназ для борьбы с врагами КНДР, если появится такая необходимость. Здесь нет каких-то границ», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Стало известно, какую военную помощь КНДР может оказать России

Тысячи солдат, вагоны снарядов? Зачем Белоусов поехал в Северную Корею

Какой Ким Чен Ын на самом деле, есть ли у КНДР ядерное оружие