Военный эксперт восхитился действиями бойцов из КНДР в Курской области Военэксперт Дандыкин: освободить Курскую область помогли спецназ и разведка КНДР

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Курскую область освобождали в том числе спецназ и разведчики из КНДР, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, бойцы из КНДР воевали за регион как за свою страну.

Думаю, это не были простые пехотинцы. В армии КНДР есть и спецназ в достаточно большом количестве, и разведка. У нас заключено соглашение с КНДР о взаимопомощи в военной сфере при опасности каждой стране. А Курская область подверглась нападению ВСУ, ее границы признаны всеми, включая врагов. По данным, с мест воевали северокорейцы с большим мужеством, как будто за свою родную землю, — считает Дандыкин.

Он подчеркнул, что бойцы из КНДР пришли на помощь ВС России в самое трудное время. Дандыкин объяснил, что вначале вторжения ВСУ в Курскую область украинская группировка состояла из отборных подразделений численностью до 60 тысяч человек.

Они воевали с нашими бойцами в самое непростое время, когда ВСУ в Курской области были еще сильны, это потом они начали тербаты бросать, отребье всякое, а сначала это была отборная группировка, тысяч 60. Мы тоже помогали Северной Корее и в 1945-м, и во время корейской войны, помогали сбивать американские самолеты. А к ВСУ приехало отребье из десятков стран. Друзья из КНДР приобрели достаточно богатый боевой опыт, — резюмировал Дандыкин.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что северокорейские военнослужащие оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Герасимов уточнил, что военные Корейской народной армии выполняли боевые задачи «плечом к плечу» с ВС РФ. Он подчеркнул высокий профессионализм, мужество и героизм союзников.