Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Ким Чен Ына Песков: контакты Путина и Ким Чен Ына пока не планируются

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Контакты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не планируются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера сообщил об этом во время брифинга, передают «Известия».

Сейчас пока нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста издания.

Песков также отметил, что участие военнослужащих Вооруженных сил КНДР в операции по освобождению приграничных территорий Курской области от украинских войск показало эффективность договора Москвы и Пхеньяна. Незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон предусматривает четвертая статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи.

Кроме того, пресс-секретарь президента заверил, что Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран. По его словам, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области продемонстрировало, насколько эффективно функционирует это соглашение.

До этого президент России поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. В частности, президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.