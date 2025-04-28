«Всех убить»: ВСУ дали приказ на зверства в Курской области. Сколько жертв?

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Пленные бойцы ВСУ рассказали, что получили от командования приказ «убивать всех» в ходе вторжения в Курскую область. Что стало известно о зверствах, сколько мирных людей стали жертвами ВСУ, наемники из каких стран участвовали в расправах?

Что рассказали пленные об убийствах в Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объявил, что освобождение Курской области активизирует расследования преступлений ВСУ. Пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности.

В интервью на ТВ Мирошник рассказал, что пленные солдаты ВСУ получали прямые приказы на уничтожение мирного населения в России.

«У нас есть показания украинских боевиков: со стороны командования давались приказы на уничтожение мирного населения. Давались как конкретные указания — разобраться с определенной семьей, людьми, которые их почему-то не устраивали, так и общие установки», — рассказал Мирошник.

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Украинским военным прямо предписывалось «обнулять на месте» всех, кто вызывает подозрения или находится «не там». ВСУ не заботились о том, чтобы убрать или похоронить убитых.

«В Судже люди вынуждены были собирать „похоронные команды“. Находили тела людей с признаками насильственной смерти: кто-то был задушен, кто-то был застрелен в своей квартире, кто-то просто умер. И этих людей они вынуждены хоронить. И хоронили их прямо перед окнами своих квартир, домов, в огородах, садах, потому что вывезти и полноценно предать прах земле с соблюдением всех ритуалов не было ни малейшей возможности», — рассказал представитель МИД РФ.

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Что рассказали свидетели о зверствах ВСУ в Курской области

9 апреля в Москве был представлен новый доклад Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ. В него вошли рассказы очевидцев из Курской области.

Украинские войска начали массовые убийства сразу же после начала вторжения 6 августа. Жители Курской области сообщили о многочисленных случаях убийств мужчин и женщин, стариков и детей; изнасилованиях и избиениях. Показания говорят о том, что ВСУ намеренно били по храмам, больницам и гражданской инфраструктуре. Грабеж в Курской области носил тотальный характер — оккупанты забирали все, вплоть до детских игрушек и ношеного женского белья. Сотни людей пропали без вести, были вывезены на Украину или брошены в импровизированные концлагеря.

Протоиерей Евгений Шестопалов, настоятель храма Троицы Живоначальной города Суджи, признался, что был шокирован поведением оккупантов.

«Такое ощущение, что украинские солдаты — варвары, дикари. Первое время были нацики. Амуниция хорошая, жестокие. Говорили жестко: „Сотрем с лица земли не только вашу Суджу. И до Москвы дойдем“. <…> Вы же в курсе, что туры продавались? В Сумах продавались туры на грабеж Суджи. Туры на грабеж. Выдавался билет, пропуск. Заезжайте на машине, берите любой дом, грабьте, загружайтесь, везите. Пропускали обратно, не проверяя. Ездили как на рынок, только бесплатный. И это не ВСУ, а жители Сумской области», — рассказал священник.

Что известно о западных наемниках ВСУ в Курской области

Мирошник рассказал, что идет расследование участия иностранных наемников во вторжении в Курскую область.

«Сейчас, к примеру, достаточно активно появляется информация о присутствии на территории Курской области поляков, о которых говорили очень много, и появлении боевиков голландского происхождения. Там есть и техника, и подразделения, которые имеют некое отношение к Нидерландам. И по этому поводу у нас есть свидетельства. Есть документы по целому ряду других государств, которые участвовали», — рассказал Мирошник.

МИД РФ намерено направить ноты государствам, чьи граждане участвовали во вторжении на территорию России.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Сколько мирных жителей убили ВСУ в Курской области

Населенные пункты и гражданские объекты в Курской области с самого начала вторжения оказались под обстрелом ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что целью вторжения было давление на Россию, а также захват российских военнослужащих и мирного населения для «обменного фонда».

В ходе боевых действий ВСУ не останавливались перед обстрелами и захватом монастыря в Горнале и применяли химоружие против мирного населения.

По данным СК РФ, с начала вторжения ВСУ погибло более 190 мирных жителей области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Было разрушено и повреждено большое количество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы и детские сады.

Мирошник отметил, что всего в период с 1 января по 31 марта 2025 года от действий ВСУ (по подтвержденным данным) пострадали как минимум 1489 мирных жителей России: ранения получили 1197 человек, в том числе 63 ребенка. Погибли 292 мирных жителя, в том числе пять несовершеннолетних.

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