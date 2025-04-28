МИД России раскрыл число жертв ударов ВСУ МИД России: из-за ударов ВСУ по РФ с начала года погибли 292 мирных жителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел РФ

Жертвами ударов Вооруженных сил Украины по территории России в январе — марте текущего года стали 292 мирных жителя, сообщается в докладе посла по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений Киева Родиона Мирошника. Ранения получили 1197 мирных жителей.

В период с 1 января по 31 марта 2025 года от действий ВСУ, в соответствии с верифицированными данными, пострадали как минимум 1489 мирных жителей: ранения получили 1197 человек, включая 63 ребенка, погибли 292 мирных жителя, в том числе пять несовершеннолетних, — отметил Мирошник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки атаковали регион 139 беспилотниками. ВСУ применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона. Были повреждены инфраструктурные объекты, автомобили, частные дома и социальные объекты.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.