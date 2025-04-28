Составлен список городов РФ, где отменили парад Победы из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы 9 мая в Москве

9 мая в Москве пройдет парад Победы в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Однако в ряде городов торжественные мероприятия 9 мая отменили на фоне СВО. В каких городах России не будет парада Победы, что сообщали о причинах?

В каких городах России отменили парады 9 мая в 2025 году

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове массовых уличных мероприятий на День Победы не планируется.

«Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет. Будет так, как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации», — объяснил он.

Так, в Керчи из-за высокого уровня террористической опасности парада к 80-летию победы в Великой Отечественной войне не будет.

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«Пока у нас „желтый“ уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия в этом году не планируется», — заявил глава города Олег Каторгин.

Согласно информации с официального портала правительства Севастополя, проведение парада в честь 80-летия Победы пока не планируется. В 2025 году парадные мероприятия будут организованы совместно с Черноморским флотом непосредственно во дворах ветеранов.

Участники военного парада Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе. 2018 год

В Краснодаре также отменили парад Победы 9 мая 2025 года. 24 апреля об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Мера была принята из соображений безопасности после обсуждения вопроса с военнослужащими и силовиками.

«Это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил он.

Парада по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны не будет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Власти регионов не приняли решения о формате праздников на 9 Мая, но известно, что проведение парада и массовых шествий пока не планируется.

В Калужской области парады ко Дню Победы пройдут только в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце. Салюта в честь празднования 9 Мая не планируется. В Калуге отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате. Она пройдет в цифровом варианте.

Где смогут провести парады Победы 9 мая

Министр обороны России Андрей Белоусов в апреле сообщил, что парады запланированы в городах-героях, а также городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Парад Победы 9 мая в Санкт-Петербурге

«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске», — говорится в справочных публикациях Минобороны.

Центральным событием торжеств в честь Дня Победы станет парад в Москве. Традиционно он пройдет на Красной площади.

26 апреля правительство России отменило концерт ко Дню Победы на Красной площади. Парад и салют пройдут согласно расписанию: в 10:00 на Красной площади начнется парад Победы, а в 22:00 состоится праздничный салют.

«В п. 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — говорится в документе. Причина изменений в программе не называется.

На торжества в Москву приедут около 20 глав государств и правительств, в том числе представители Китая, Индии и Бразилии.

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