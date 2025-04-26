Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

Фото: kremlin.ru

Торжественный концерт в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны не состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Что об этом известно, будет ли парад Победы?

Что известно об отмене концерта на Красной площади 9 мая

Из опубликованного на сайте правовых актов документа следует, что правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В п. 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — сказано в документе.

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Состоится ли парад Победы в Москве, какие провокации против РФ ожидаются

Главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Сведений о том, что мероприятие не состоится, не поступало. Как обычно, он пройдет на Красной площади, начало запланировано на 10:00 мск.

Военный эксперт Александр Собянин уверен: враждебные страны попытаются устроить антироссийские провокации перед 9 Мая и в сам праздник. Под угрозой могут оказаться важные политические, символические и медийные объекты.

«Мишенью могут быть места воинской славы в Петербурге, Севастополе, Новороссийске, а также в приграничных с Украиной областных центрах — в Курске и Белгороде. Москва и Московская область у нас достаточно хорошо защищены ПВО», — сказал он NEWS.ru. Основная угроза, по его словам, исходит от беспилотников и высокоточных ракет.

Сергей Марков, директор Института политических исследований, предупреждает: в первую очередь стоит ожидать вооруженных провокаций 9 мая от Украины.

«Практика терактов и покушений свойственна режиму в Киеве, который носит откровенно фашистский характер. Достаточно вспомнить, что терактами занимался главный в истории этой страны фашист Степан Бандера — это главный герой нынешней Украины», — напомнил NEWS.ru Марков.

По мнению военного эксперта Александра Собянина, угроза для российских городов 9 мая исходит не только с территории Украины, предупреждает эксперт.

«Мы уже были свидетелями эпизодов, когда дроны атаковали северо-западные регионы нашей страны — скорее всего, их запускали с территории соседних Эстонии и Латвии. Поскольку северная столица — город-герой Ленинград — символически очень важна, на этот раз „проявить себя“ может и Финляндия — страна НАТО, оттуда очень удобно атаковать Петербург», — считает Собянин.

Схожая ситуация, по его словам, складывается и на юго-западе РФ. «Могут засветиться „братушки“ из Болгарии и Румынии. Якобы украинские беспилотники могут взлететь оттуда и атаковать Севастополь, Крым и Новороссийск», — считает эксперт. При этом, по его словам, следует четко понимать: в случае удара ракетами французского, британского или американского производства выбирать цели, давать полетные задания будут представители натовских стран. По мнению Собянина, натовские офицеры в данном случае станут соучастниками очередного военного преступления.

Кто из мировых лидеров посетит Парад Победы в Москве

Число участников парада пока держится в секрете. Белоусов сообщал, что в мероприятии примут участие не только российские военные, включая участников СВО, но и представители 19 дружественных стран.

На параде соберутся мировые лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон уже подтвердили свое участие. Также будут присутствовать президенты Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, руководители Кубы, КНР, Бразилии, Индии и Вьетнама и другие высокопоставленные гости.

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