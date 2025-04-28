Делегация страны Юго-Восточной Азии приедет в Москву на парад Победы Делегация Индонезии во главе с министром обороны посетит парад Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация Индонезии приедет в Москву 9 мая на парад Победы, сообщил посол России в стране Юго-Восточной Азии Сергей Толченок. По его словам, которые передает РИА Новости, группу возглавит министр обороны республики Шафри Шамсуддин.

У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином, — сказал Толченов.

Ранее стало известно, что лидеры 19 государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Еще двое получили приглашения, но пока не подтвердили свой приезд. Речь идет о лидерах Индии и Монголии Нарендре Моди и Ухнаагийне Хурэлсухе. Генсек ООН Антониу Гутерриш на 80-летии Победы присутствовать не будет.

Среди гостей на Красной площади также ожидаются президенты Бразилии и Буркина-Фасо Луис Инасиу Лула да Силва и Ибрагим Траоре, Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, Кубы и Сербии Мигель Диас-Канель и Александр Вучич, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также парад Победы посетят лидер Абхазии Бадра Гунба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Республики Сербской Милорад Додик, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Палестины Махмуд Аббас, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.