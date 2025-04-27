Раскрыто, кто точно приедет в Москву на 9 Мая Участие в параде Победы в Москве подтвердили лидеры 19 стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры 19 государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 Мая, пишет РБК. Еще двое получили приглашения, но пока не подтвердили свой приезд. Речь идет о лидерах Индии и Монголии Нарендре Моди и Ухнаагийне Хурэлсухе. Генсек ООН Антониу Гутерриш на 80-летии Победы присутствовать не будет.

Так, среди гостей на Красной площади ожидаются президенты Бразилии и Буркина-Фасо Луис Инасиу Лула да Силва и Ибрагим Траоре, Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, Кубы и Сербии Мигель Диас-Канель и Александр Вучич, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также парад Победы посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Республики Сербской Милорад Додик, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен официально объявить, какие зарубежные лидеры приедут в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Список высокопоставленных гостей будет обнародован ближе к дате мероприятия.