Кремль анонсировал полный список гостей парада Победы Песков: Кремль объявит список зарубежных гостей на 9 Мая в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль намерен официально объявить, какие зарубежные лидеры приедут в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Список высокопоставленных гостей будет обнародован ближе к дате мероприятия.

Мы сообщим состав всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая, — отметил Песков.

Ранее правительство России официально исключило проведение праздничного концерта на Красной площади 9 мая из плана мероприятий к 80-летию Победы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чем свидетельствует опубликованный документ на портале правовых актов.

Кроме того, ряд российских регионов, включая новые территории: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Керчь и Севастополь, отказались от проведения парадов Победы 9 мая из соображений безопасности. Так, глава Керчи Олег Каторогин объяснил принятое решение «желтым» уровнем опасности. В Калужской области торжественные шествия состоятся только в двух городах воинской славы — Козельске и Малоярославце. При этом салюты в регионе отменены.