Правительство РФ исключило из плана на 9 Мая важное мероприятие Мишустин исключил концерт на Красной площади из плана мероприятий на 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из опубликованного на сайте правовых актов документа. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В п. 20 слова «и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве» исключить, — сказано в документе.

Ранее певец Григорий Лепс обратил внимание, что поддерживает идею депутатов Госдумы РФ сделать выступление отечественных артистов на концерте в честь Дня Победы благотворительным. Исполнитель отметил, что имеет в репертуаре пару новых военных песен и исполнил бы одну из них в рамках праздничного события.

Певец Юрий Лоза указал, что категорически против бесплатных концертов на 9 Мая. Он признался, что не понимает, почему артисты должны выступать бесплатно, если государство выделяет на это деньги. Исполнитель подчеркнул, что в России очень много средств, приведя в пример футболистов, которые получают миллионы рублей.

Эстрадная певица Лолита Милявская сказала, что артисты в Москве бесплатно работают 9 Мая, однако не всегда концерт можно устроить без финансовых вложений. Так, выступление за пределами столицы подразумевает дополнительные траты, связанные с его организацией.