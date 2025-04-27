Авокадо-тосты — это идеальное сочетание вкуса, пользы и простоты. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Сегодня мы расскажем, как приготовить авокадо-тосты быстро и вкусно — с пошаговым рецептом и минимальным набором ингредиентов.
Ингредиенты
- хлеб (лучше цельнозерновой или ржаной) — 2 ломтика;
- спелый авокадо — 1 шт.;
- соль и перец — на вкус;
- сок лимона — чайная ложка;
- оливковое масло (по желанию) — чайная ложка;
- яйцо (для подачи, по желанию) — 1 шт.
Способ приготовления
- Возьмите два ломтика хлеба. Обжарьте их на сухой сковороде или подрумяньте в тостере до золотистой корочки.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и аккуратно выньте мякоть ложкой. Переложите ее в небольшую миску.
- Разомните мякоть вилкой до состояния пюре. Добавьте щепотку соли, немного перца и лимонный сок — он не только добавит свежести, но и предотвратит потемнение авокадо. Можно добавить пару капель оливкового масла для мягкости.
- Намажьте получившуюся авокадо-пасту на теплые тосты. Делайте это щедро — пусть слой будет плотным и насыщенным.
- Можете положить сверху яйцо, помидор или посыпать кунжутом. Получится эффектная подача, как в модных кофейнях!
Для быстрого завтрака подойдут и ленивые вареники — попробуйте приготовить их по нашему рецепту.
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