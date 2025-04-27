Авокадо-тосты — это идеальное сочетание вкуса, пользы и простоты. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Сегодня мы расскажем, как приготовить авокадо-тосты быстро и вкусно — с пошаговым рецептом и минимальным набором ингредиентов.