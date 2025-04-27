Авокадо-тосты — это идеальное сочетание вкуса, пользы и простоты. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Сегодня мы расскажем, как приготовить авокадо-тосты быстро и вкусно — с пошаговым рецептом и минимальным набором ингредиентов.

Ингредиенты

  • хлеб (лучше цельнозерновой или ржаной) — 2 ломтика;
  • спелый авокадо — 1 шт.;
  • соль и перец — на вкус;
  • сок лимона — чайная ложка;
  • оливковое масло (по желанию) — чайная ложка;
  • яйцо (для подачи, по желанию) — 1 шт.

Способ приготовления

  1. Возьмите два ломтика хлеба. Обжарьте их на сухой сковороде или подрумяньте в тостере до золотистой корочки.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и аккуратно выньте мякоть ложкой. Переложите ее в небольшую миску.
  3. Разомните мякоть вилкой до состояния пюре. Добавьте щепотку соли, немного перца и лимонный сок — он не только добавит свежести, но и предотвратит потемнение авокадо. Можно добавить пару капель оливкового масла для мягкости.
  4. Намажьте получившуюся авокадо-пасту на теплые тосты. Делайте это щедро — пусть слой будет плотным и насыщенным.
     
  5. Можете положить сверху яйцо, помидор или посыпать кунжутом. Получится эффектная подача, как в модных кофейнях!

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