Вучич раскрыл одну из целей визита в Москву на 9 мая Вучич намерен завершить переговоры по газовому договору во время визита в Москву

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в ходе официального визита в Москву на 9 Мая намерен завершить переговоры с Россией по новому газовому договору, сообщает ТАСС. По его словам, эти обсуждения даются сторонам непросто.

Это непростые и нелегкие разговоры, но я верю, что нам удастся их закончить, — сказал сербский лидер.

Ранее стало известно, что лидеры 19 государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 Мая. Еще двое получили приглашения, но пока не подтвердили свой приезд. Речь идет о лидерах Индии и Монголии Нарендре Моди и Ухнаагийне Хурэлсухе. Генсек ООН Антониу Гутерриш на 80-летии Победы присутствовать не будет.

Так, среди гостей на Красной площади ожидаются президенты Бразилии и Буркина-Фасо Луис Инасиу Лула да Силва и Ибрагим Траоре, Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, Кубы и Сербии Мигель Диас-Канель и Александр Вучич, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен официально объявить, какие зарубежные лидеры приедут в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Список высокопоставленных гостей будет обнародован ближе к дате мероприятия.