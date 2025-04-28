Раскрыт жестокий приказ командиров ВСУ для солдат в Курской области МИД РФ: солдатам ВСУ приказывали не щадить мирных жителей в Курской области

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ВС Украины

Солдатам ВСУ приказывали не щадить мирное население в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник со ссылкой на украинских военнопленных. По его словам, которые приводит ТАСС, это еще один показатель жестокой политики украинского правительства.

[Украинские военные] непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится, — сказал Мирошник.

Посол отметил, что более 800 мирных жителей эвакуировали под обстрелами с освобожденных территорий Курской области. Многие из них дали показания о преступлениях украинских военных, добавил Мирошник.

Ранее российский посол по особым поручениям МИД заявил, что опасность новых провокаций со стороны Украины растет в условиях диалога России и США. Он добавил, что в Киеве склонны проводить их на своей территории.

До этого он сообщил, что жертвами ударов Вооруженных сил Украины по территории России в январе — марте текущего года стали 292 мирных жителя. Ранения получили 1197 мирных жителей.

26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали регион 139 беспилотниками. Украинские военные применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами.