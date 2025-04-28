В Госдуме раскрыли ключевой смысл «победного» перемирия Путина Депутат Водолацкий: перемирие на 9 Мая должно объединить русско-украинский народ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Перемирие в дни 80-летия Победы направлено на единение русско-украинского народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, жители Украины должны задуматься о пагубных последствиях новой идеологии фашизма, которую им прививают.

Данный шаг нашего президента [Владимира Путина] направлен только лишь на то, чтобы все мы были едины в этом празднике и на Украине задумались о пагубных последствиях, когда прививается новая идеология фашизма, — высказался Водолацкий.

По его словам, Путин объявил перемирие исходя из великого праздника. Парламентарий напомнил, что 80-летие Победы также будут отмечать почти все жители Украины.

Наш президент объявил перемирие на праздничные дни исходя из великого праздника 80-летия Победы, который будут отмечать и почти все жители Украины, за исключением потомков бандеровцев, потому что граждане Украины, как и весь советский народ, принимали активное участие в борьбе с нацистами, — заключил Водолацкий.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено.