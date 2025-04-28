Раскрыто, как Украина может сорвать День Победы Коц: Зеленский может совершить массированный удар БПЛА в День Победы

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ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на что-то серьезное в День Победы, предположил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он считает, что враг может совершить массированный удар дронами, артобстрел или теракт.

Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию, — написал Коц.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что власти Украины вряд ли согласятся на перемирие в День Победы. Он напомнил, что в майские дни 80 лет назад российские и украинские бойцы, как и воины других республик СССР, сокрушили фашизм.

До этого сообщалось, что — по решению Путина — из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

После глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. Так он отреагировал на решение Путина ввести перемирие в дни 80-летия Победы. По словам министра, Киев готов поддержать «долгосрочное, прочное и полное» прекращение огня.