Полковник Баранец предположил, пойдет ли Украина на перемирие в День Победы Полковник Баранец усомнился в согласии Украины на перемирие в День Победы

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Военнослужащие ВСУ

Власти Украины вряд ли согласятся на перемирие в День Победы, предположил в беседе с KP.RU полковник в отставке Виктор Баранец. Он напомнил, что в майские дни 80 лет назад российские и украинские бойцы, как и воины других республик СССР, сокрушили фашизм.

Продолжать перестрелку сыновей и внуков победителей в такой день — это преступление перед памятью предков. Поймут ли это в Киеве? Видимо, нет. Они эту общую Победу успели продать за обещание приема в ЕС и предать ради воспевания Бандеры с дивизией СС Галичина, — отметил Баранец.

По его мнению, для властей Украины День Победы — это «досадная помеха». Этот праздник напоминает им о том, что главное свершение у русских и украинцев на самом деле одно. Он также подчеркнул, что, если руководство Украины и командование ВСУ не поймут дипломатию и мирные слова, на смену им «придут ракеты».

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее предложил России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента, не дожидаясь 8 мая. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина ввести перемирие в дни 80-летия Победы.