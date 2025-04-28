«Тактические игры»: первая реакция Киева на предложение Путина о перемирии Представитель Ермака Заривная назвала слова Путина о перемирии тактической игрой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы может быть тактической игрой, заявила пресс-секретарь главы офиса украинского лидера Дарья Заривная в своем Telegram-канале. По ее словам, прекращение огня должно быть безусловным.

Потому что все остальное — тактические игры Путина, — написала она.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

При этом, как считает военный эксперт Василий Дандыкин, Украина может нарушить перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы. По его словам, армия России готова дать жесткий отпор Вооруженным силам Украины, если они в это время пойдут в атаку на Курском или Херсонском направлениях.

Эксперт добавил, что российская сторона уже приняла превентивные меры, включая отмену массовых мероприятий. По словам военного эксперта, они позволят минимизировать риски для гражданского населения.