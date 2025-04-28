В Белом доме отреагировали на объявленное Путиным майское перемирие Представитель Белого дома Ливитт: Трамп хочет постоянного перемирия на Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня на Украине, чтобы остановить кровопролитие, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге. Так она прокомментировала режим прекращения огня в честь 80-летия Победы, объявленный российским лидером Владимиром Путиным.

Ливитт подчеркнула, что американский глава «не теряет оптимизма». Он намерен заключить мир между Москвой и Киевом, добавила она.

Встреча президента [Трампа] и Зеленского показывает, что он направляет много сил и времени на это, потому что он хочет быть президентом-миротворцем, каким он и был в свой первый срок. Он намерен сделать это снова, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

28 апреля Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.

В свою очередь, пресс-секретарь главы офиса украинского лидера Дарья Заривная считает, что предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы может быть тактической игрой. По ее словам, прекращение огня должно быть безусловным.