Буданов принес «плохие новости» Киеву: новости СВО на вечер 24 июня

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украинская армия находится в сложной ситуации, признал глава Государственного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью The Philadelphia Inquirer он отметил, что никаких изменений в зоне боевых действий для ВСУ не предвидится как минимум месяц. Говорить о возможности Киева удержать Часов Яр в ДНР он и вовсе отказался.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Россия «ломает хребет» ВСУ

»Сломать хребет» системе противовоздушной обороны Украины российским силам позволяют новые бомбы ФАБ-3000. Американское издание The National Interest называет эти снаряды «трешками» и отмечает, что они не имеют прямого аналога в США.

Если российский ВПК наладит их массовое производство, то система ПВО Украины будет перегружена, указывают авторы. Это, в свою очередь, нанесет огромный урон всей обороне Киева, а ВС России начнут попросту сносить опорные пункты ВСУ, говорится в публикации.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» тем временем сообщил, что Вооруженные силы России добивают изможденные подразделения ВСУ в Часовом Яре. По его информации, украинским силам все сложнее проводить ротацию войск из-за нарастающего количества FPV-дронов.

Канал уточнил, что в последнее время подразделения украинской армии используют мощные РЭБ-средства в попытке защитить позиции и машины. Это дает небольшое преимущество ВСУ, однако никак не влияет на ход наступления. Канал утверждает, что только за последнюю неделю противник потерял до 10 единиц подобной техники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

ВС РФ лишили ВСУ крупного логистического центра

Вооруженные силы России поразили крупный логистический центр украинских войск. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, там накапливалось, хранилось и перераспределялось западное вооружение, в том числе ракеты. В атаке участвовали авиация, ракетные войска и артиллерия, а также применялись беспилотники.

Глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные данной группировки за минувшие сутки поразили 400 целей ВСУ, включая станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками. По его словам, потери украинской армии составили до 360 человек.

Также, отметил он, среди пораженных целей числятся три пункта управления, более 120 точек, где располагалась артиллерия ВСУ, а также 30 опорных пунктов. Он добавил, что в районах Карловки, Новоалександровки и Прогресса российские военные нанесли порядка 40 ударов.

В то же время военнослужащие расчетов самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Юг» российской армии ударили по огневым позициям, военным объектам и бронетехнике украинских войск на Донецком направлении. Благодаря этому удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ.

Живая сила противника была поражена расчетом гаубицы «Гвоздика» с закрытой огневой позиции благодаря точному залпу осколочно-фугасными боеприпасами. Это позволило российским войскам улучшить положение на линии боевого соприкосновения.

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили склад с иностранными наемниками в Одессе

Утром 24 июня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе. По его словам, перед ЧП в районе города Березовки зафиксировали ракету, однако спустя некоторое время она сменила направление. В Сети тем временем появились кадры прилета. На них можно увидеть, как в небо вздымается огромный столб черного дыма.

Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по складу с ракетами западного производства в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе. Согласно его сведениям, в момент прилета там находились около 10 иностранных наемников. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

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