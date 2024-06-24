Подполье сообщило об ударе по складу в Одессе с наемниками Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ракетному складу в Одессе с 10 наемниками

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу с ракетами западного производства в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе. Согласно его сведениям, в момент прилета там находились около 10 иностранных наемников. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до 10 штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские, — заявил собеседник агентства.

Лебедев утверждает, что российские войска ударили по одесскому складу двумя ракетами «Калибр». При этом система противовоздушной обороны Украины не смогла отразить атаку, отмечает он.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о мощном взрыве на территории города. По его словам, незадолго до этого в районе Березовки была замечена ракета, которая спустя некоторое время сменила направление. Также были опубликованы кадры, на которых над Одессой вздымается огромный столб черного дыма.

До этого Лебедев сообщал о ликвидации порядка 200 украинских солдат при ударе по Грибовке в Одесской области. Утверждалось, что среди них были иностранные инструкторы, в том числе англоязычные. Минобороны России это также не комментировало.