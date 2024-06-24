В Одессе после воздушной тревоги прогремел взрыв Мэр Одессы сообщил о взрыве

В украинском городе Одесса раздался взрыв, сообщил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Труханов. По его словам, перед ЧП в районе города Березовка зафиксировали ракету, однако спустя некоторое она сменила направление. Данных о разрушениях или пострадавших пока нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В городе слышен взрыв! — отметил Труханов.

Украинские СМИ сообщили, что серия взрывов произошла в Харькове в ночь на 24 июня. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти эту информацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Утром 23 июня Кривой Рог на Украине заволокло дымом, который валил с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом. В компании «Арселормиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования».