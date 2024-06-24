В Харькове произошла серия взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Серия взрывов произошла в Харькове, сообщило украинское издание «Общественное». Подробности случившегося не приводятся. Местные власти эту информацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Telegram-канал Fighterbomber писал, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Движение поездов в харьковском метро возобновлено вечером 23 июня. До этого глава города Игорь Терехов сообщал о взрывах. После этого метрополитен объявил о приостановке движения поездов. На время воздушной тревоги он работал в режиме укрытий. Предупреждение об остановке работы было опубликовано в 15:11 по московскому времени.