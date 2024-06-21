В подполье в Одессе рассказали о результате удара ВС России по Грибовке Подпольщик Лебедев: в Грибовке ликвидированы 200 солдат ВСУ и инструкторов

Фото: МО РФ

В результате удара по Грибовке Одесской области ликвидированы около 200 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, среди них есть иностранные инструкторы, даже «англоязычные».

Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные, — заявил собеседник агентства.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. По его данным, после удара по военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада со взрывчатыми веществами.

Кроме того, координатор николаевского подполья сообщил о подрыве грузовика, который перевозил ракеты западного производства. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.