Украина лишилась крупного логистического центра Минобороны России: войска поразили крупный логистический центр ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили крупный логистический центр украинских войск в ходе специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны РФ. По данным ведомства, там накапливалось, хранилось и перераспределялось западное вооружение, в том числе ракеты. В атаке участвовали авиация, ракетные войска и артиллерия, а также применялись беспилотники.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе расчетов САУ «Гвоздика» группировки войск «Юг» по огневым позициям, военным объектам и бронетехнике украинских войск на Донецком направлении. Военнослужащие сорвали ротацию подразделений противника.

До этого глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщал о поражении 400 целей ВСУ за последние сутки. Российские войска ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками.