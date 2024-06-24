В США заявили, что Россия «ломает хребет» ПВО Украины новыми «трешками» NI: ВС России могут перегрузить системы ПВО Украины новыми бомбами ФАБ-3000

Фото: МО РФ

Новые бомбы ФАБ-300 позволят России «сломать хребет» противовоздушной системе Украины, пишет американское издание The National Interest. Журнал называет эти снаряды «трешками», отмечая, что они не имеют прямого аналога даже в США.

Этим мощным боеприпасам, не имеющим прямого аналога в США, будет трудно противостоять западным средствам ПВО Украины, поставляемым со стороны НАТО, — пишет американское издание.

Если российский военно-промышленный комплекс наладит массовое производство соответствующих авиабомб, то система ПВО Украины будет перегружена, указывают авторы. Это, в свою очередь, нанесет огромный урон всей обороне Киева, а ВС России начнут попросту сносить опорные пункты ВСУ, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию. Удар российского снаряда по позициям противника в зоне проведения СВО стал уже третьим из попавших на видео.