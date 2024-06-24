«Плохая новость»: на Украине оценили ситуацию на поле боя Глава ГУР Украины заявил о сложной ситуации для ВСУ в зоне боевых действий

Фото: МО Украины

Глава ГУР разведки Минобороны Кирилл Буданов, говоря о текущей обстановке в зоне боевых действий, заявил, что украинская армия находится в довольно сложной ситуации. В интервью The Philadelphia Inquirer он также отметил, что никаких изменений не предвидится как минимум месяц.

Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет, — сказал он.

Буданов не стал отвечать на вопрос журналиста о том, в состоянии ли ВСУ удержать под своим контролем город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Поясняя свою позицию, высокопоставленный военный отметил, что страны Запада нарастили объем поставок вооружений, если сравнивать с ситуацией в последние несколько месяцев, однако потребности украинской армии «очень высоки».

Ранее Кирилл Буданов подтвердил, что украинские войска стали использовать полученное от Запада оружие для ударов по объектам на территории России. Глава ГУР Украины также заявил, что они «облегчат» ситуацию.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о массовой сдаче украинских военных в плен. По его словам, из них можно формировать до роты в месяц, а среди сдавшихся в плен нет «идеологически заряженных».