«Уже чувствуются»: Буданов оценил эффект от ударов западным оружием по РФ Буданов подтвердил, что Украина начала наносить удары западным оружием по России

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Вооруженные силы Украины начали наносить удары западным оружием по территории России, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в эфире украинского телемарафона. По его прогнозам, такие атаки «будут иметь свой эффект».

Это (удары западным оружием по территории России. — NEWS.ru) точно облегчит ситуацию. Ни меньше ни больше. Они (удары. — NEWS.ru) уже чувствуются. Чего же [к ним] готовиться? Как говорят, поздно пить боржоми, — сказал он.

Ранее Россия запросила Совет Безопасности (СБ) ООН провести заседание 14 июня из-за разрешения западных стран наносить удары их оружием по российской территории.

До этого стало известно, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака была произведена вечером 31 мая. Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что это «долгожданный шаг».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби пояснил, что целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения снять запрет на такие действия, заверил он.