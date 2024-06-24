Пилот Ка-52 рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета Летчик Кобец: мы испытали катапультирование на вертолете после удара ПЗРК ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж российского Ка-52 стал испытателем системы катапультирования на вертолете, рассказал российский военный летчик подполковник Роман Кобец. По его словам, которые приводятся в сообщении Минобороны РФ, ее пришлось привести в действие после того, как «Аллигатор» подбили из украинского ПЗРК.

Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло. <...> Дальнейший полет не представлялся возможным, вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе <...>. За считаные секунды было принято решение, — рассказал Кобец.

По словам летчика, для катапультирования необходимо лишь дернуть ручку, а дальше вертолет «все делает сам». Пилоты покинули кабину на высоте примерно 100 метров.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет (НАК) С-8. После успешного выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета.