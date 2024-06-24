«Архангел спецназа Z»: ВС РФ добивают изнеможенных бойцов ВСУ в Часовом Яре «Архангел спецназа Z»: ВС РФ добивают ВСУ в Часовом Яре и продвигаются вперед

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что Вооруженные силы России добивают изнеможенные подразделения ВСУ в Часовом Яре. По его информации, бойцы ВС РФ стремительно идут вперед. Канал отметил, что украинским силам тем временем все сложнее проводить ротацию войск из-за нарастающего количества FPV-дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что в скором времени ВСУ будут вынуждены покинуть микрорайон и перейти к обороне частного сектора. По его данным, в последнее время подразделения украинской армии используют мощные РЭБ-средства в попытке защитить позиции и машины, говорится в публикации.

Канал пишет, что это дает небольшое преимущество ВСУ, однако никак не влияет на ход наступления. Только за последнюю неделю противник потерял до 10 единиц техники, говорится в публикации.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, говоря о текущей обстановке в зоне боевых действий, заявил, что украинская армия находится в довольно сложной ситуации. Он также отметил, что никаких изменений не предвидится как минимум месяц.

Буданов не стал отвечать на вопрос журналиста о том, в состоянии ли ВСУ удержать под своим контролем город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Поясняя свою позицию, высокопоставленный военный отметил, что страны Запада нарастили объем поставок вооружений, если сравнивать с ситуацией в последние несколько месяцев, однако потребности украинской армии «очень высоки».