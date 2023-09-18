Буданов придумал новый план захвата Крыма: почему он обречён на провал Глава украинской разведки рассказал о планах ВСУ

Фото: МО Украины

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов сообщил, что еще до наступления зимы Киев собирается провести операцию, по итогам которой, как считает глава ГУР, сухопутные связи между Россией и Крымом будут разорваны. Каковы реальные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут ли сбыться прогнозы военачальника — в материале NEWS.ru.

Что сказал Буданов о планах ВСУ

В интервью изданию The Economist глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена в ближайшие два месяца. По данным издания, глава украинской разведки был «не в настроении обсуждать продолжающееся контрнаступление». Буданов полагает, что у ВСУ еще есть время, чтобы добиться успехов.

По прогнозам главы ГУР, у российской стороны «абсолютно отсутствуют стратегические резервы для масштабных действий». Буданов считает, что российская 25-я общевойсковая армия, которая занимает позиции в районах Лимана и Купянска, имеет 80% личного состава и лишь 55% техники от необходимого количества. Как добавил украинский глава ГУР, численность мобилизационных ресурсов остается единственным преимуществом России над Украиной. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: t.me/DIUkraine Кирилл Буданов

«Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограниченны. Качество низкое, но количество достаточное», — сказал Буданов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По его мнению, российская экономика в текущих условиях продержится только до 2025 года, а количество оружия в ВС РФ иссякнет в 2026-м. Как пишет The Economist, подтверждений этих слов у Буданова недостаточно.

От кого зависит Киев

Глава ГУР также признался в интервью, что их вооруженные силы зависят от внешних игроков и поставок вооружений с Запада. Президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники уже говорили о том, что западные партнеры не готовы продолжать поддержку на прежнем уровне. Другие заявляли, что поставки боеприпасов вскоре могут прекратиться, что приведет к прекращению наступательных операций. Буданов не согласен с их словами.

«Склады в западных странах еще не совсем пусты. И неважно, что кто-то об этом говорит. Мы как разведывательное агентство можем видеть это очень ясно», — сказал глава ГУР.

Могут ли ВСУ изолировать Крым

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Буданов не отличается точностью прогнозов.

«Я бы вообще не рассматривал его как человека, который способен давать прогнозы, которые сбываются. 90% его прогнозов — это пустая болтовня. Ни один не сбылся. Кроме ударов, что называется, по людям и террора — больше ничего», — считает Шурыгин.

По его мнению, ВСУ сейчас вынужденно переходят от стратегии «военного разгрома России», чего у них не получилось, к стратегии «войны на изматывание». Учитывая разницу потенциалов стран, это тоже не поможет Киеву, предположил эксперт.

Фото: МО Украины ВСУ сейчас вынужденно переходят от стратегии военного разгрома России, чего у них не получилось, к стратегии «войны на изматывание»

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил низкую достоверность прогнозов главы ГУР.

«Он предрекал, что ракеты у нас закончатся к 2023 году, он же обещал зайти в Крым до конца прошедшей весны. Вектор сегодняшний понятен, и он не от хорошей жизни. Киев понимает, что к морю, пока существует снабжение нашей группировки в Запорожье, он никогда не выйдет. А значит, нужно рубить логистику — рваться к трассе Мариуполь — Мелитополь или хотя бы брать ее под огневой контроль», — пояснил Коц.

С чем связаны заявления Буданова

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что эти заявления сделаны перед поездкой украинских чиновников в США.

«Они еще первую линию нашей обороны не продавили. О чем говорить? Это просто вранье. Им приходится врать в унисон с немцами, которые говорят, что якобы по решению международных законов и права, Крым — это украинская территория. И начинается вот эта бодяга: давайте освобождайте. Давайте им дадим ракеты Taurus и еще чего-нибудь. Но реальных результатов нет», — сказал Тимошенко.

По его мнению, позиция НАТО и коллективного Запада в данном случае вполне понятна. «Это же так сладко — всего за 3% своего национального валового внутреннего продукта (ВВП) ты руками украинцев, которые там гибнут, воюешь с Россией, и она тебе ничего не делает в отместку», — пояснил Тимошенко.

Он считает, что заявления Буданова можно называть даже не популизмом, а откровенным обманом. По мнению эксперта, события на линии фронта это подтверждают.

Переживет ли экономика России прогноз Буданова

Экономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал NEWS.ru, что если исходить только из того, что дефицит в российском бюджете можно было закрывать лишь за счет средств из Фонда национального благосостояния, то прогноз Буданова имел бы смысл. Как добавил эксперт, есть и другие варианты, откуда брать деньги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Позиция НАТО и коллективного Запада понятна: продолжать воевать против России чужими руками

«Никто не мешает для покрытия дефицита заниматься заимствованиями. Многие страны десятилетиями живут в условиях дефицита бюджета, а иногда и дефицита текущего счета. То есть их бюджет не просто тратит больше, чем эти страны могут себе позволить, но они еще и товары импортируют больше, чем экспортируют. И таких стран очень много, и никто не говорит, что их экономика рухнула», — пояснил Лизан.

Он отметил, что даже в Евросоюзе (ЕС) у большинства стран очень большой уровень задолженностей, но никто не говорит, что их экономикам пришел конец.

По мнению эксперта, такие разговоры были бы понятны года полтора назад, когда специальная военная операция (СВО) только начиналась и вводились первые санкции. Как напомнил Лизан, после введения европейского эмбарго на импорт угля из России сначала возникли трудности, но выход из ситуации был найден.

«Мы видим, что переориентация произошла и сейчас скидки на уголь и нефть для Индии, Китая и других стран Востока либо минимальны, либо вообще отсутствуют. То есть ситуация выправилась, хоть и приходится больше платить за транспортировку на большие расстояния. Так что Буданов сознательно или нет выдает желаемое за действительное. И пытается сместить фокус внимания с проблемных для него вопросов — он же отказался комментировать ход контрнаступления ВСУ», — отметил Лизан.

Фото: Fadi Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эксперт отметил, что Буданов, несмотря на преимущества его должности, не отличается точностью прогнозов

По его мнению, российская экономика имеет достаточный запас прочности и различные возможности для стабилизации в долгосрочной перспективе. Подытожив выше сказанное, Лизан назвал прогноз Буданова откровенным вымыслом.

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