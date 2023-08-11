«Кадров уже не хватает»: названы ежедневные потери ВСУ Военэксперт Дандыкин оценил безвозвратные потери ВСУ в 700–800 человек в день

Фото: МО Украины

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин оценил ежедневные безвозвратные потери ВСУ в 700–800 человек в день. По мнению эксперта, украинской армии «уже не хватает кадров», так как восполнить потери недостаточно подготовленными мобилизованными нельзя.

Каждый день ВСУ теряют 700–800 человек безвозвратных потерь. Это очень много — практически два батальона. И чем заткнуть эту убыль? Кадров уже не хватает. Киев пытается восполнить потери мобилизованными, но учитывая их слабую подготовку, равноценная замена тут невозможна, — пояснил Василий Дандыкин.

Он напомнил, что сейчас ВС РФ успешно продвигаются в направлении Купянска. Эксперт отметил, что контроль над этим городом может поставить под угрозу позиции ВСУ восточнее Оскольского водохранилища, а также Славянско-Краматорскую группировку войск противника. Поэтому, по мнению Дандыкина, Киев будет стремиться удержать Купянск даже за счет ослабления других фронтов.

Думаю, ВСУ будут всячески перекидывать под Харьков войска с других направлений, — и вполне вероятно, что даже с запорожского. Хотя этот шаг явно ослабит их попытки наступления на юге, — предположил эксперт.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с NEWS.ru заявил, что город Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения ВС РФ на Харьков. По словам военного эксперта, через Купянск, представляющий собой важный транспортный узел, проходят автодороги и железнодорожные ветки.