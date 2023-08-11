Военэксперт объяснил, почему ВС РФ необходим контроль над Купянском Военэксперт Бартош: Купянск — ключевой пункт для продвижения ВС РФ на Харьков

Фото: МО РФ

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с NEWS.ru заявил, что город Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения ВС РФ на Харьков. По словам военного эксперта, через Купянск, представляющий собой важный транспортный узел, проходят автодороги и железнодорожные ветки.

Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций. Через него проходят не только автомобильные дороги, но и несколько железнодорожных веток, — объяснил Александр Бартош.

Ранее российский эксперт, полковник Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru оценил численность ВС РФ, находящихся в окрестностях Купянска, примерно в 20 тысяч человек. Таким образом он опроверг слова командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, назвав озвученную им цифру в 100 тысяч солдат не соответствующей действительности.

Он отметил, что «100 тысяч человек — это целая общевойсковая армия». Тимошенко объяснил, что, по его данным, ВС РФ наступают под Купянском на фронте в 10–11 километров. Как объяснил эксперт «это полоса наступления двух дивизий, примерно в 20 с небольшим тысяч человек».

Полковник уверен, что "ВСУ просто оправдываются — мол, как им справиться, если у противника аж 100 тысяч войска.