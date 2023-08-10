Полковник раскрыл примерную численность ВС РФ под Купянском Полковник Тимошенко оценил численность ВС РФ под Купянском в 20 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российский эксперт, полковник Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru оценил численность ВС РФ, находящихся в окрестностях Купянска, примерно в 20 тысяч человек. Таким образом он опроверг слова командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, назвав озвученную им цифру в 100 тысяч солдат не соответствующей действительности.

100 тысяч человек — это целая общевойсковая армия. А мы наступаем под Купянском на фронте в 10–11 километров, это полоса наступления двух дивизий, примерно в 20 с небольшим тысяч человек. ВСУ просто оправдываются — мол, как им справиться, если у противника аж 100 тысяч войска, — считает Михаил Тимошенко.

Ранее генерал Сырский заявил, что Вооруженные силы России проводят масштабное наступление под Купянском, цель которого — взять под контроль этот райцентр Харьковской области. По его словам, РФ создала на данном направлении ударный кулак.

Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. Он признал тяжелую обстановку на Купянском направлении, где, по его словам, Россия сконцентрировала около 100 тысяч военных. Из них создана ударная группировка в составе восьми штурмовых отрядов «Шторм-Z». Генерал пообещал, что ВСУ обеспечат находящиеся в районе Купянска подразделения всеми необходимыми силами и средствами, а также боеприпасами.