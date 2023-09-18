Путин: Россия выдержала санкционное давление

Фото: Kremlin.ru

Россия выдержала санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, этап восстановления российской экономики завершен. Трансляция совещания доступна на сайте Кремля.

Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление. <...> ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, — сказал глава государства.

По словам Путина, текущая экономическая ситуация в стране устойчивая и сбалансированная. По ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов.

Напомню, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. <...> По факту мы уже превзошли эту планку, — сказал президент.

По словам Путина, кабмин завершает работу над проектом бюджета. Президент подчеркнул, что прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств. Бюджет должен быть сверстан исходя из общегосударственных приоритетов и национальных интересов страны.

Также Владимир Путин затронул тему ослабления рубля, призвал принимать своевременные меры в связи со сложившейся ситуацией и разобраться в причинах произошедшего. Он подчеркнул важность объективного анализа бюджета.