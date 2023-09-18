Путин отреагировал на ослабление рубля Путин призвал принимать своевременные решения в связи с ослаблением рубля

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на следующие три года затронул тему ослабления рубля. Глава государства призвал принимать своевременные меры в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, он призвал разобраться в причинах произошедшего, передает ТАСС.

Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля. Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно, — указал президент.

В ходе совещания Путин также подчеркнул важность объективного анализа бюджета, говорится в Telegram-канале Кремля. По его словам, бюджет должен быть сверстан исходя из общегосударственных приоритетов и национальных интересов страны.

Прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, — добавил президент.

Ранее экономист Спартак Соболев усомнился в том, что банки сильно поднимут ставки по потребительским кредитам, ипотекам и вкладам. По его словам, все дальнейшие решения ЦБ будут продиктованы стремлением снизить риски ослабления рубля.