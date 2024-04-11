Дроны над Мордовией, гибель детей под Курском: как ВСУ атакуют РФ 11 апреля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Впервые беспилотники ВСУ попытались атаковать Мордовию. Три человека, среди которых двое детей, погибли при сбросе бомбы на автомобиль в Курской области. Работавшего на украинские спецслужбы студента задержали в Ростовской области. Пять человек пострадали при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Над Мордовией впервые сбили беспилотники ВСУ

Минувшей ночью 12 украинских беспилотников попытались атаковать российские территории. По три БПЛА были сбиты средствами ПВО над Курской и Тамбовской областями, два — над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Впервые дроны ВСУ совершили налет на Республику Мордовия. Два беспилотника были уничтожены над регионом. По словам главы республики Артема Здунова, обошлось без пострадавших.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Двое детей погибли при атаке на Апанасовку под Курском

Утром 10 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. Никто из местных жителей не пострадал. В нескольких домах выбило окна, линия электропередачи получила повреждения.

Вечером обстрелам подвергся Глушковский район. В результате населенные пункты Карыж, Дроновка, Урусы, Теткино, Попово-Лежачи и Коровяковка остались без света. В первых трех подача электроэнергии уже восстановлена.

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль газовой службы в поселке Теткино. Машина загорелась, пожар был оперативно потушен местными спасателями. Еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района.

Фото: МО Украины

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», — сообщил губернатор Роман Старовойт.

Около 23:00 мск 10 апреля опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе. Предупреждение действовало до 07:14 мск. Около шести утра три украинских дрона были уничтожены над Фатежским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области

В ночь на 11 апреля режим воздушной опасности был введен в Липецкой области. Тем временем жителей Добровского округа предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Около половины третьего ночи глава региона Игорь Артамонов сообщил, что один беспилотник упал на строящийся терапевтический корпус центральной районной больницы в селе Доброе.

«Возникло возгорание на площади 4 кв. м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пять человек пострадали при атаке беспилотника в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 22 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 14 обстрелов на Донецком направлении, семь — на Горловском и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 61 боеприпас по региону. Два жилых дома и два инфраструктурных объекта получили повреждения.

Один человек пострадал в результате атак 10 апреля. Беспилотник сбросил взрывное устройство на подростка 2007 года рождения в поселке Владимировка.

Фото: МО Украины

Утром 11 апреля Вооруженные силы Украины продолжили атаковать регион. На трассе Ясиноватая — Горловка дрон ВСУ сбросил боеприпас на пассажирский автобус. Пять мирных жителей пострадали.

«Ранены водитель и пассажиры: девочка-подросток 2006 г. р., мужчины 1970 и 1983 г. р., женщины 1974 и 1979 г. р. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Шпионившего в пользу Киева студента задержали под Ростовом

Сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза, уроженца Макеевки, которого подозревают в сборе информации о ВС РФ в интересах спецслужб Украины.

Как установили правоохранители, молодой человек по собственной инициативе вышел на связь с украинскими структурами, а в январе — феврале 2024 года передал им сведения, которые могли быть использованы против российской армии.

У задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Две женщины пострадали при обстрелах Херсонской области

20 апреля украинская армия несколько раз обстреляла Херсонскую область. В результате две женщины получили ранения: одна — из поселка Днепряны, вторая — из Горностаевки. Из госпитализировали.

Электроподстанция получила повреждения при обстреле села Раденска. Порядка 200 абонентов временно остались без света. Лесные пожары возникли в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах из-за прилетов артиллерии.

Фото: МО Украины

Беспилотники ВСУ атаковали села Белгородской области

Днем 10 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал село Вознесеновка Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получили коммерческий объект и два легковых автомобиля. Никто не пострадал.

Позже в этот же день беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на поселок Ленинский. Два частных жилых дома и один легковой автомобиль получили повреждения. Местные жители не пострадали.

БПЛА дважды попытались атаковать Брянщину

С начала суток беспилотники ВСУ дважды попытались атаковать Брянскую область. Первый БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Брасовским районом около полуночи. Второй — над Севским районом около 09:00 мск. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

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